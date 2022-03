எல்லாம் விஜயபாஸ்கர் சொல்லிதான் தெரியும்.. ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் ஒரே போடு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஜெயலலிதாவிற்கு இதயபாதிப்பு ஏற்பட்ட போது என்னமாதிரியான சிகிச்சை தரப்பட்டது யார் சிகிச்சை அளித்தார்கள் என்பது பற்றி எனக்குத் தெரியாது என்று ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார். அவர் மரணத்திற்கு முன்பு இதயபாதிப்பு ஏற்பட்டது பற்றி அப்போதய சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் சொல்லித்தான் தெரியும் என்றும் ஓபிஎஸ் கூறியுள்ளார்.

கடந்த 2016ஆம் ஆண்டு செப்டம்பர் 22ஆம் தேதி உடல்நல பாதிப்பு ஏற்பட்டு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டார் ஜெயலலிதா. மருத்துவமனையில் அவரை யாருமே பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. சசிகலா குடும்பத்தினர் மட்டுமே கவனித்துக்கொண்டனர்.

அப்போது அதிமுக இரண்டாவது முறையாக ஆட்சியில் இருந்தது. அமைச்சர்கள், எம்எல்ஏக்கள் என யாருமே ஜெயலலிதாவைப் பார்க்க அனுமதிக்கப்படவில்லை. இட்லி சாப்பிட்டார், பொங்கல் சாப்பிட்டார், நர்ஸ், டாக்டர்களிடம் ஜெயலலிதா பேசினார் என பலரும் டிவிகளில் பேட்டி அளித்தனர். இறுதியில் இதய முடக்கம் ஏற்பட்டு டிசம்பர் 5ஆம் தேதியன்று ஜெயலலிதா உயிரிழந்தார்.

English summary

OPS appear Arumugasamy Commission: (ஆறுமுகசாமி ஆணையத்தில் ஓபிஎஸ் பதில்) The OPS said it did not know what kind of treatment was given to Jayalalithaa when she suffered a heart attack. The OPS also said that the then Health Minister Vijayabaskar had told him about a heart attack before he died.