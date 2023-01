கோர்ட்டில் மன்னிப்பு கோரிய பாஜக ஐ.டி பிரிவு தலைவர் நிர்மல் குமார்.. விடாத அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி குறித்து ட்விட்டரில் பதிவிட்ட கருத்துகளுக்காக மன்னிப்பு கேட்டுள்ளார் தமிழ்நாடு பாஜகவின் ஐ.டி விங் தலைவர் நிர்மல் குமார். அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி தொடர்ந்து அவதூறு வழக்கு விசாரணையின்போது, நிர்மல் குமார் தரப்பு மன்னிப்புக் கோரியுள்ளது.

டாஸ்மாக் விற்பனை தொடர்பாக ட்விட்டரில் ஆதாரமற்ற தகவல்களை வெளியிட்டதகக் கூறி பாஜக தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு தலைவர் நிர்மல்குமாருக்கு எதிராக அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி அவதூறு வழக்கு தொடர்ந்தார்.

இந்த வழக்கின் மீதான விசாரணை நேற்று முடிவடைந்த நிலையில், தீர்ப்பை சென்னை உயர் நீதிமன்றம் தேதி குறிப்பிடாமல் ஒத்திவைத்துள்ளது.

விமானத்தில் அவசர கால கதவு திறக்கப்பட்ட விவகாரம்.. அண்ணாமலை சொல்வது பச்சை பொய்.. செந்தில் பாலாஜி

English summary

Tamil Nadu BJP's IT Wing President CTR Nirmal Kumar has apologized for his Tweets about Minister Senthil Balaji. During the ongoing defamation case against Minister Senthil Balaji, Nirmal Kumar's side has apologized.