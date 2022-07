அதிமுக அலுவலக சீல் அகற்றப்படுமா? கதவுகள் திறக்குமா? உயர்நீதிமன்றம் இன்று உத்தரவு

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: அதிமுக தலைமை அலுவலகம் சீல் வைக்கப்பட்ட வழக்கில் அனைத்து தரப்பு வாதங்களும் முடிவடைந்த நிலையில் இன்று பிற்பகல் 2.15 மணிக்கு சென்னை உயர்நீதிமன்ற நீதிபதி உத்தரவு பிறப்பிக்கிறார்.

அதிமுக அலுவலகத்திற்கு வைக்கப்பட சீலை அகற்ற உத்தரவிடக்கோரி எடப்பாடி பழனிசாமி மற்றும் ஓ.பன்னீர்செல்வம் ஆகிய இருவரும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தனர்.

தமிழகத்தில் சரிவு பாதையில் கொரோனா! ஆறுதல் தரும் மருத்துவதுறை அறிக்கை! 3 மாவட்டங்களில் மட்டும் ரிஸ்க்

இந்த இரு வழக்குகளும் சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தில் நீதிபதி சதீஷ்குமார் முன்பு விசாரணைக்கு வந்தது. அப்போது, ஓபிஎஸ் மற்றும் ஈபிஎஸ் தரப்பினர் வாதிட்டனர்.

English summary

ADMK party office mgr maligai sealed HC new order: (அதிமுக அலுவலகத்திற்கு சீல் வைப்பு உயர்நீதிமன்றம் இன்று தீர்ப்பு) In the case where the AIADMK head office was sealed, the Madras High Court judge will issue an order today at 2.15 pm after all arguments have been concluded.