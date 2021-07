சென்னை மழை நீர் வடிகால்.. ககன்தீப் சிங் பேடி போட்ட ஒரே ஆர்டர்.. ஆடிப்போன ஒப்பந்ததாரர்கள்

Chennai

சென்னை : சென்னை மாநகராட்சியின் மழைநீர் வடிகால் உள்ளிட்ட பணிகளில் தொய்வு இருப்பது தெரியவந்தால் சம்பந்தப்பட்ட ஒப்பந்ததாரர்கள் மீது கடும் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என சென்னை மாநகராட்சி ஆணையர் ககன்தீப் சிங் பேடி எச்சரித்துள்ளார்.

இதனால் சென்னை மாநகராட்சிக்காக பணிகளை மேற்கொண்டு வரும் ஒப்பந்ததார்கள் ஆடிப்போய் உள்ளார்கள். மழை காலம் நெருங்குகின்றன நிலையில் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை துரிதப்படுத்த அரசு உத்தரவிட்டுள்ளது.

இதன்படி சென்னை மாநகராட்சிக்கு உள்பட்ட பகுதிகளில் மழைநீர் வடிகால்களில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பணிகளை மாநகராட்சி அதிகாரிகள் ஆய்வுசெய்து வருகிறார்கள். உரிய காலத்தில் பணிகளை முடிக்க வேண்டும் என்று ஒப்பந்ததார்களுக்க உத்தரவிட்டுள்ளார்கள்

Chennai Corporation Commissioner gagandeep Singh Bedi has warned that stern action will be taken against the contractors involved if there is any lapse in the work of the corporation, including rainwater drainage.