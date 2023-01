பெண் காவலருக்கு பாலியல் தொல்லை.. திமுகவினரை கைது செய்க.. கொந்தளித்த அண்ணாமலை.. ஆதரவாக வந்த குஷ்பு!

Chennai

oi-Yogeshwaran Moorthi

சென்னை: திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் கனிமொழி கலந்து கொண்ட பொதுக் கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்ட பெண் காவலருக்கு திமுக நிர்வாகிகள் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக புகார் எழுந்தது. இந்த சம்பவத்தில் ஈடுபட்ட இருவரையும் கைது செய்ய முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் உத்தரவிட வேண்டும் என தமிழக பாஜக தலைவர் அண்ணாமலை தெரிவித்துள்ளார். அதேபோல் இதுபோன்ற சம்பவங்களின் போது முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின் கண்களை மூடிக் கொள்வதாக நடிகை குஷ்பு விமர்சித்துள்ளார்.

பேராசிரியர் அன்பழகனின் நூற்றாண்டு விழாவையொட்டி விருகம்பாக்கத்தில் திமுக பொதுக்கூட்டம் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் திமுக துனைப்பொதுச்செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி, தமிழச்சி தங்கபாண்டியான் மற்றும் பிரபாகர் பாஜா எம்எல்ஏ உள்ளிட்டோர் கலந்து கொண்டார்.

இந்த கூட்டத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் இருந்த பெண் காவலருக்கு திமுக நிர்வாகிகள் ஏகாம்பரம் மற்றும் பிரபு ஆகிய இருவரும் பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக சொல்லப்படுகிறது. இதன் காரணமாக பாதிக்கப்பட்ட காவலர் உயர் அதிகாரிகளிடம் புகார் தெரிவித்தார்.

அண்ணாமலை தலைமையில் இருக்கும் போதே.. 3 பெண்கள் பாதிக்கப்பட்டாங்க.. மன்னிப்பு கேளுங்க! பாய்ந்த காயத்ரி

English summary

In a public meeting attended by DMK Member of Parliament Kanimozhi, there was a complaint that DMK executives sexually harassed a Police constable. Tamil Nadu BJP president Annamalai said that Chief Minister M. K. Stalin should order the arrest of the two involved in this incident. Similarly, actress Khushbu has criticized Chief Minister M.K.Stal for closing his eyes during such incidents.