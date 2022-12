ஃபாஸ்ட்டா பரவும் பிஎப்.7 வைரஸ்! கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக முதல்வர் தலைமையில் ஆலோசனை

Chennai

சென்னை: உலகளவில் பிஎப்.7 வைரஸ் வேகமாக பரவி வரும் நிலையில் அதற்கான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து தமிழக முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் தொடங்கியுள்ளது. ஏற்கெனவே கொரோனா தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து சுகாதாரத் துறை செயலாளர் ஆலோசனை நடத்தி வருகிறார் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.

2019 ல் கொரோனா பரவியதில் இருந்து உலக நாடுகளில் பலவிதமான மாற்றங்களை அடைந்துள்ளது. பொருளாதார ரீதியிலும் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளன. 2020 இல் உலக நாடுகளில் தீவிரமாக பரவிய கொரோனா தற்போது மெல்ல மெல்ல குறைந்து கட்டுக்குள் உள்ளது.

இந்த நிலையில் சீனாவில் ஓமிக்ரானின் புதிய திரிபான பிஎப் 7 வைரஸ் வேகமாக பரவி வருகிறது. இந்த வைரஸ் ஹாங்காங், அமெரிக்கா உள்ளிட்ட நாடுகளிலும் பரவிவருகிறது. இந்த புதிய உருமாற்ற வைரஸ் பெரும்பாலும் மேல் சுவாசக் குழாயை பாதிக்கிறது. காய்ச்சல், இருமல், தொண்டை புண், மூக்கு ஒழுகுதலை அறிகுறிகளாக கொண்டுள்ளன.

இந்த வைரஸ் குஜராத்தில் 3 பேருக்கும் ஒடிஸாவில் ஒருவருக்கும் பரவியுள்ளது. இதனால் மற்ற மாநிலங்களில் புதிய வேரியண்ட் பரவாமல் இருக்க தேவையான முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகளை அந்தந்த மாநில அரசுகள் எடுக்கின்றன. அந்த வகையில் தமிழக சுகாதாரத் துறை செயலாளர் செந்தில்குமார், தமிழக தலைமைச் செயலாளர் இறையன்பு, சுகாதாரத் துறை அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் உள்ளிட்டோர் தலைமையில் ஆலோசனை கூட்டம் தலைமைச் செயலகத்தில் நடத்தப்பட்டு வருகிறது.

அது போல் இன்று பிரதமர் நரேந்திர மோடி தலைமையில் அனைத்து மாநில சுகாதாரத் துறை செயலாளர்களுடன் ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில் முதல்வர் ஸ்டாலின் தலைமையில் தலைமைச் செயலகத்தில் பகல் 12 மணிக்கு ஆலோசனை கூட்டம் தொடங்ககியது. இதில் புதிய கொரோனா உருமாற்றம் தமிழகத்தில் பரவாமல் இருக்க தேவையான தடுப்பு நடவடிக்கைகள் குறித்து ஆலோசனை செய்யப்படும் என தெரிகிறது.

