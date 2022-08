ஆளும் கட்சிக்கே ஷாக் கொடுத்த பாஜக! அண்ணாமலையின் பக்கா மூவ்! கடலூரில் கொத்தாய் சேர்ந்த ‘35’ பேர்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : கடலூர் மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த 35 ஊராட்சி மன்ற தலைவர்கள் ஒட்டுமொத்தமாக பாஜகவில் தங்களை இணைத்துக் கொண்டுள்ள சம்பவம் பாஜகவில் உற்சாகத்தை ஏற்படுத்தி உள்ள நிலையில் ஆளுங்கட்சியான திமுகவுக்கு இது பெருத்த பின்னடைவாக கருதப்படுகிறது.

பாஜக மாநில தலைவராக இருந்த தமிழிசை சௌந்தரராஜன், எல் முருகன் ஆகியோர் அரசு பதவிகளை அமர்த்தப்பட்ட நிலையில் முன்னாள் ஐபிஎஸ் அதிகாரியான அண்ணாமலை பாஜக மாநில தலைவராக நியமிக்கப்பட்டார்.

பதவி ஏற்றதிலிருந்து தமிழகத்தில் 25 நாடாளுமன்ற உறுப்பினர்களை நாடாளுமன்றத்துக்கு அனுப்புவது தான் லட்சியம் எனக் கூறி தீவிர களப்பணியாற்றி வரும் அவர் திமுக எதிர்ப்பு கொள்கையில் மும்முரமாக உள்ளார்.

அரசியல் தலையீடு.. ஆன்மிக பூமியான தமிழக கோயில்களின் வரலாறு சிதைக்கப்படுகிறது! அண்ணாமலை

English summary

The fact that 35 panchayat councilors from Cuddalore district have joined the BJP as a whole has created excitement in the BJP, while this is considered a major setback for the ruling DMK.