2 மயக்க ஊசிகள் செலுத்தியும்.. அசால்டாக தப்பிச் சென்ற புலி.. மசினகுடியில் தொடரும் பரபரப்பு

oi-Veerakumar

ஊட்டி: மயக்க ஊசி செலுத்தப்பட்ட போதும் ஆட்கொல்லி புலி தப்பி ஓடிவிட்டது. எனவே, 21வது நாளாக டி 23 புலியை தேடும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர்.

நீலகிரி மாவட்டம் கூடலூரை அடுத்த மசினக்குடி, சிங்காரா வனப்பகுதியில் அடுத்தடுத்து 4 பேர் புலி தாக்கி இறந்தனர். மேலும் 30க்கும் மேற்பட்ட மாடுகளையும் புலி கொன்றது.

பொதுமக்கள் போராட்டம் காரணமாக அந்த புலியை பிடிக்கும் பணியில் வனத்துறையினர் தீவிரமாக ஈடுபட்டுள்ளனர். சுட்டு பிடிக்க ஆரம்பத்தில் வனத் துறை முடிவு செய்தது.

20 நாட்களாக ஆட்டம் காட்டிய T23 ஆட்கொல்லி புலி.. மயக்க ஊசி செலுத்திய வனத்துறையினர்

English summary

T 23 tiger news Tamil: Despite being injected with anesthetic, the killer tiger escaped near Masinagudi. Therefore, on the 21st day, the forest department is actively involved in the search for the T23 tiger.