தீபாவளி கலெக்சன் “ஓஹோ”.. 2 நாட்களில் ரூ.464 கோடி மது விற்பனை! மதுரை ‘குடி’மகன்கள் “ரெக்கார்டு”

சென்னை: தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பண்டிகையை முன்னிட்டு 2 நாட்களில் ரூ.464 கோடி மது விற்பனை செய்யப்பட்டு உள்ளதாக டாஸ்மாக் நிறுவனம் தெரிவித்து இருக்கிறது.

தமிழ்நாட்டில் ஒவ்வொரு ஆண்டும் தீபாவளி உள்ளிட்ட பண்டிகைகளை முன்னிட்டு இலக்கு நிர்ணயித்து தமிழ்நாடு டாஸ்மாக் நிறுவனம் மது விற்பனை செய்து வருகிறது.

தமிழ்நாட்டில் தீபாவளி பொங்கல் பண்டிகையின்போது அதிகளவில் விற்பனை செய்யப்படும் துணி, உணவு பொருட்களுக்கு இணையாக மது விற்பனையும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் உச்சம் தொடுவது வழக்கம்.

