அசத்த போவது யாரு முதல் குக் வித் கோமாளி வரை! காமெடி கிங் மதுரை முத்துவின் மறுபக்கம் இத்தனை சோகங்களா?

சென்னை: நகைச்சுவையாக பேசும் மதுரை முத்துவின் வாழ்க்கையில் மறுபக்கம் சோகங்கள் நிறைந்ததாக இருக்கிறது.

கடந்த 2007ஆம் ஆண்டு சன் டிவியில் அசத்த போவது யாரு எனும் நிகழ்ச்சியில் ஸ்டாண்ட் அப் காமெடியனாக உள்ளே வந்தவர் மதுரை முத்து. இந்த நிகழ்ச்சியில் தடுக்கிவிழுந்தால் காமெடி என்ற ரேஞ்சுக்கு மதுரை முத்து அடித்த காமெடியால் அவருக்கென ரசிகர்கள் கூட்டம் சேர்ந்தது.

இந்த நிகழ்ச்சி மட்டுமல்லாமல் மதுரை முத்து கோயில் திருவிழாக்களில் எல்லாம் கலந்து கொண்டு தனது காமெடி நிகழ்ச்சியை நடத்தி காட்டினார். இதனால் கோயில் திருவிழாக் காலங்களில் மதுரை முத்துவை புக் செய்ய போட்டா போட்டியே நடக்கும்.

