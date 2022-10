‘தலை’யை சந்திக்க திட்டம் போட்ட ஓபிஎஸ் டீம்.. தொக்கா மாட்டிய சான்ஸ்.. இனி தான் எடப்பாடிக்கு சிக்கலே!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : தூத்துக்குடி துப்பாக்கிச்சூடு விவகாரத்தில் போலீஸ் அதிகாரிகள், அரசு நிர்வாகம் மீது அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம் பரபரப்பு குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைத்துள்ள நிலையில் ஓபிஎஸ் அதுபற்றி தீவிரமாக ஆலோசித்துள்ளார். அப்போது எடுக்கப்பட்ட முடிவுகளின்படி, முதல்வர் ஸ்டாலினை சந்திக்க ஓபிஎஸ் டீம் தயாராகி வருகிறதாம்.

துப்பாக்கிச்சூடு சம்பவம் தொடர்பாக எடப்பாடி பழனிசாமி அப்போது சொன்ன கருத்து பொய் என அருணா ஜெகதீசன் ஆணையம், அறுதியிட்டு கூறியிருப்பதால், எடப்பாடி பழனிசாமிக்கு சிக்கல் உறுதி என ஓபிஎஸ் தரப்பில் பேசியுள்ளனர்.

திமுக கூட்டணி கட்சிகள் அனைத்தும், இந்த விவகாரத்தில் எடப்பாடி பழனிசாமி மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தியுள்ளன. இந்நிலையில், ஓ.பன்னீர்செல்வம் தரப்பினரும், இந்த விவகாரத்தை தீவிரமாக கையில் எடுத்துக் களமாட முடிவெடுத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.

