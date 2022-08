சென்னை அண்ணா நகர் அருகே ரவுடி வெட்டிக் கொலை.. பழிக்கு பழியாக நடந்ததா?.. போலீஸ் விசாரணை

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னை அண்ணா நகர் பகுதியில் கொலை வழக்கில் ஆஜராகி விட்டு வீட்டுக்கு திரும்பிய போது பிரபல ரவுடியை 10 பேர் கும்பல் பட்டப்பகலில் சரமாரி வெட்டி கொலை செய்தனர். இதனால் அங்கு பரபரப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னை அத்திப்பட்டு ஐசிஎப் காலனி பகுதியைச் சேர்ந்த சந்தீப் (வயது 30). இவர், அம்பத்தூர் பகுதியில் ஆட்டோ ஓட்டி வருகிறார்.

சந்தீப்க்குமாருக்கு திருமணமாகி தாட்சாயிணி என்ற மனைவியும், 4 வயதில் ஒரு மகனும், 6 மாத கைக்குழந்தையும் உள்ளது.

English summary

A gang of 10 gang members hacked to death in broad daylight when he was returning home after appearing in a murder case in Anna Nagar area of Chennai. Due to this there has been a stir.