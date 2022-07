அதிமுகவின் அடுத்த பொருளாளர் யார்? - முன்னேறி வந்த மத்திய மாவட்ட புள்ளி.. பின்னாடி இப்படி ஒரு கணக்கு!

Chennai

oi-Vignesh Selvaraj

சென்னை : ஓ.பன்னீர்செல்வத்தின் பதவியைப் பறித்து, அதிமுக பொருளாளராக முன்னாள் அமைச்சர் சி.விஜயபாஸ்கர் நியமிக்கப்பட வாய்ப்பிருப்பதாக விவாதங்கள் எழுந்துள்ளன.

ஓ.பன்னீர்செல்வத்தை அதிமுகவிலிருந்து நீக்க எடப்பாடி பழனிசாமி தரப்பு தயாராகி வருகிறது. இதனால், அவர் வகித்து வரும் பொருளாளர் பதவி யாருக்குச் செல்லும் என்ற கேள்வி எழுந்தது.

இன்று நடைபெற்று வரும் பொதுக்குழுவில் பொருளாளர் சமர்ப்பிக்க வேண்டிய வரவு செலவு கணக்கை முன்னாள் அமைச்சர் விஜயபாஸ்கர் தாக்கல் செய்துள்ளார்.

English summary

In today's AIADMK general meeting, former minister Vijayabaskar has presented the party's budget account. it its said that Vijayabaskar likely to become ADMK treasurer.