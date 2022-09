சென்னையில் விநாயகர் ஊர்வலம் தொடங்கியது.. கடலில் கரைக்கப்படும் சிலைகள்.. கடற்கரைகளில் குவிந்த மக்கள்

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையில், விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி நிறுவப்பட்ட விநாயகர் சிலைகள் இன்று ஊர்வலமாக கொண்டு செல்லப்பட்டு கடலில் கரைக்கப்பட்டு வருகிறது. இதை காண்பதற்காக கடற்கரைகளில் அதிகளவில் மக்கள் கூட்டம் நிரம்பியுள்ளது.

விநாயகர் சதுர்த்தி கடந்த மாதம் 31-ந்தேதி நாடு முழுவதும் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது.

தமிழகத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் பொது இடங்களில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான விநாயகர் சிலைகள் நிறுவப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டு வந்தன.

அடடே இதுதாங்க தமிழ்நாடு.. ஓசூரில் உலா வந்த மதநல்லிணக்க விநாயகர்! ஒன்றாக வந்த இந்து - முஸ்லிம்கள்!

English summary

In Chennai, idols of Ganesha installed on the occasion of Ganesha Chaturthi are being taken in a procession and dissolved in the sea today. Beaches are thronged to witness this.