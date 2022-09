சென்னையில் இன்று விநாயகர் சிலை ஊர்வலம்.. தயார் நிலையில் கடற்கரை பகுதிகள்.. பலத்த பாதுகாப்பு

Chennai

oi-Mani Singh S

சென்னை: சென்னையின் பல்வேறு இடங்களில் இன்று விநாயகர் சிலைகள் ஊர்வலம் நடக்கிறது. இதற்காக 15 ஆயிரம் போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட உள்ளனர்.

விநாயகர் சதுர்த்தி கடந்த மாதம் 31-ந்தேதி நாடு முழுவதும் விமரிசையாக கொண்டாடப்பட்டது. விநாயகர் சதுர்த்தியையொட்டி பலரும் விநாயகரை வழிபட்டனர்.

தமிழகத்தில் பல்வேறு அமைப்புகள் சார்பில் பொது இடங்களில் ஒரு லட்சத்துக்கும் அதிகமான நிறுவப்பட்டு வழிபாடு செய்யப்பட்டு வந்தன.

அடடே இதுதாங்க தமிழ்நாடு.. ஓசூரில் உலா வந்த மதநல்லிணக்க விநாயகர்! ஒன்றாக வந்த இந்து - முஸ்லிம்கள்!

English summary

A procession of Ganesha idols is taking place at various places in Chennai today. For this, 15 thousand policemen are going to be engaged in security work.