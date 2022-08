மனைவி கண் முன்னே.. பட்டப்பகலில் வெட்டி சாய்க்கப்பட்ட ரவுடி ஆட்டோ ராஜா..வெலவெலத்த சென்னை

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: ஆபரேசன் கஞ்சா என காவல்துறை நடவடிக்கை எடுத்து பல கோடி மதிப்புள்ள கஞ்சாவை பறிமுதல் செய்தாலும் பட்டி தொட்டி எங்கும் கஞ்சா விற்பனை கொடி கட்டி பறக்கிறது. சென்னையில் கஞ்சா விற்பனை போட்டியில் பிரபல ரவுடியை பட்டப்பகலில் வெட்டிச் சாய்த்துள்ளது ஒரு கும்பல். தலைமறைவாக இருந்த கும்பலை கொத்தாக அள்ளி கைது செய்துள்ளனர் காவல்துறையினர்.

வெட்டிக்கொல்லப்பட்ட ரவுடியின் பெயர் ரவுடி ராஜா என்ற ஆட்டோ ராஜா என்பதாகும். இவர் திருவல்லிக்கேணி கற்பக கன்னியம்மன் கோவில் தெருவில் வசித்து வந்தார். 49 வயதான இவர் மீது பல்வேறு காவல் நிலையங்களில் கொலை, கொலை முயற்சி, அடிதடி, கஞ்சா விற்பனை தொடர்பாக பல வழக்குகள் நிலுவையில் உள்ளன.

அவ்வப்போது ஆட்டோ ஓட்டி தொழில் செய்து வந்த இவர், விக்டோரியா மருத்துவமனை சாலை-பாரதி சாலை சந்திப்பில் இவரது மனைவி நடத்தும் தள்ளு வண்டி சாப்பாடு கடையில் நின்று கொண்டிருந்த போது, மாஸ்க் அணிந்து வந்த மர்ம கும்பலால் சரமாரியாக வெட்டி படுகொலை செய்யப்பட்டார். மனைவியின் கண்முன்னே நடைபெற்ற இந்த கொடூர கொலை சம்பவம் பெரும் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியது.

English summary

சென்னையில் கஞ்சா விற்பனை போட்டியில் பிரபல ரவுடியை பட்டப்பகலில் வெட்டிச் சாய்த்துள்ளது ஒரு கும்பல். தலைமறைவாக இருந்த கும்பலை கொத்தாக அள்ளி கைது செய்துள்ளனர் காவல்துறையினர். A gang hacked a famous rowdy in broad daylight at a ganja sale in Chennai. The police rounded up and arrested the gang who were in hiding.