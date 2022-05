நீங்க உங்க போனை எப்படி பிடிப்பீங்க? இந்த 4ல் ஒன்றை சூஸ் பண்ணுங்க.. ஈஸியா உங்க கேரக்டரை சொல்லிடலாம்!

Chennai

oi-Shyamsundar I

சென்னை: நீங்க உங்க போனை எப்படி பிடித்து இருக்கிறீர்கள் என்பதை வைத்தே உங்களுடைய கேரக்டரை எளிதாக சொல்லிவிட முடியும் பாஸ்.. எப்படின்னு வியப்பா இருக்கா.. இதை படிங்க!

இப்போதெல்லாம் பல்வேறு விதமான பர்சனலாட்டி டெஸ்ட் இணையம் முழுக்க பரவிக்கிடக்கிறது. நீங்கள் இயல்பாக செய்யும் விஷயங்களை வைத்த உங்கள் குணாதிசயத்தை கண்டுபிடிக்கும் வழிகள் உள்ளன.

உதாரணமாக நீங்கள் உறங்கும் விதத்தை வைத்தே உங்களிடம் கேரக்டர் எப்படி என்பதை சொல்லிவிட முடியும்.

கரையும் பணம்.. கூகுள் பே, போன்பே போன்ற யுபிஐ ஆப்களை பயன்படுத்துறீங்களா? அதிர்ச்சி ஆய்வு.. இதை படிங்க

English summary

How do you hold your may tell a lot about you: Optical illusion and Personality test. நீங்க உங்க போனை எப்படி பிடித்து இருக்கிறீர்கள் என்பதை வைத்தே உங்களுடைய கேரக்டரை எளிதாக சொல்லிவிட முடியும் பாஸ்..