வரிந்து கட்டி களமிறங்கிய கட்சிகள்.. சைலண்ட் மோடில் பாமக! ஆமை வேக பணிகளால் உற்சாகமிழந்த "பாட்டாளிகள்"

சென்னை : நகர்ப்புற உள்ளாட்சி தேர்தலில் தமிழகத்தில் திமுக, அதிமுக, பாஜக, காங்கிரஸ் உள்ளிட்ட கட்சிகள் மின்னல் வேகத்தில் பணியாற்றி வரும் நிலையில், தலைமை எடுத்த குழப்பமான கூட்டணி முடிவுகளால் பாமக தொண்டர்கள் உற்சாகமிழந்துள்ளதாகவும், தேர்தல் பணிகளில் சுணக்கம் காட்டுவதாக செய்திகள் வெளியாகியுள்ளது.

கடந்த நாடாளுமன்ற தேர்தலின் போது அதிமுக கூட்டணியில் பாமக இணைந்தது. தொடர்ந்து சட்டமன்ற தேர்தலிலும் அந்த கூட்டணி தொடர்ந்தது. பாமக உடன் கூட்டணி வைத்ததால்தான் தென் மாவட்டங்களில் தோற்றதாக ஒரு தரப்பினரும், பாமகவுடன் கூட்டணி வைத்ததால்தான் வடமாவட்டங்களில் ஓரளவு அதிமுக வெற்றி பெற முடிந்தது என அதிமுகவிலேயே இரு வாதங்கள் முன்வைக்கப் பட்டது.

பாமக நிறுவனர் ராமதாஸின் நீண்ட நாள் கோரிக்கையான மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்புக்கான இட ஒதுக்கீட்டில் வன்னியர்களுக்கு தனி இட ஒதுக்கீடு வழங்க வேண்டும் என்ற கோரிக்கையின் அடிப்படையில் 10.5 சதவீத இட ஒதுக்கீடு அதிமுக ஆட்சியில் வழங்கப்பட்டது. பல கட்ட தடைகளுக்கு பிறகு நடைமுறைப் படுத்தப்பட்டாலும் நீதிமன்ற உத்தரவால் தற்போது அந்த இட ஒதுக்கீடு தடை செய்யப்பட்டுள்ளது .

English summary

With parties including the DMK, AIADMK, BJP and Congress working in Tamil Nadu at lightning speed in the urban local body elections, it has been reported that the pmk volunteers are frustrated by the chaotic alliance decisions taken by the leadership and are slowing down the election process.