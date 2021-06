ரஜினி குறித்து ரியாஸ் ட்விட்.. 'என் புரிதல் தவறென்றால் வருந்துகிறேன்'.. கஸ்தூரி விளக்கம்

Chennai

சென்னை: நடிகர் ரஜினிகாந்தின் உடல் நிலை குறித்து யாரும் எந்த விளக்கமும் கொடுக்கவில்லை என ரஜினியின் பிஆர்ஓ ரியாஸ் கே அகமத் கூறியதற்கு பதில் அளித்துள்ள நடிகை கஸ்தூரி நேற்று அமர் சார் அழைத்து பேசியது அவர் தனிப்பட்ட கருத்தாக எனக்கு தொனிக்கவி‌ல்லை. என் புரிதல் தவறென்றால் வருந்துகிறேன் என்று கூறியுள்ளார்.

நடிகர் ரஜினிகாந்த்(வயது 70) சிறுநீரக மாற்று அறுவை சிகிச்சை செய்து கொண்டவர். ரஜினி அவ்வப்போது அமெரிக்கா சென்று உடல் பரிசோதனை செய்து வந்தார். ஹைதராபத்தில் அண்ணாத்த படப்பிடிப்பில் பங்கேற்று நடிக்க வேண்டிய காட்சிகள் அனைத்தையும் முடித்து கொடுத்து விட்டு சென்னை திரும்பிய அவர் கடந்த 19-ந்தேதி அமெரிக்கா புறப்பட்டு சென்றார்.

English summary

sorry if my understanding is wrong says Kasturi shankar after she asked questions rajinikanth us travel for medical treatment.