2 பேர் யார்.. அமைச்சரவை திடீர் மாற்றம்?.. 10வது கேட் வாசலில்.. 2வது மாடி ரூமில்.. பூரிப்பில் திமுக

Chennai

oi-Hemavandhana

சென்னை: திமுக அமைச்சரவை விரிவுபடுத்தப்பட உள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாக உள்ள நிலையில், உதயநிதி ஸ்டாலின் குறித்த முக்கிய செய்தி ஒன்று இணையத்தில் வலம்வந்து, உடன்பிறப்புகளை நெகிழ வைத்து கொண்டிருக்கிறது.. என்னவாம்?

உதயநிதி ஸ்டாலினுக்கு அமைச்சர் பதவி என்பது கடந்த ஒரு வருட காலமாகவே, வெளிவந்து கொண்டிருக்கும் செய்தியாகும்.. ஒவ்வொருமுறையும் அதுகுறித்த செய்திகளும் மீடியாவில் இடம்பிடிப்பதும், பிறகு சத்தமே இல்லாமல் காணாமல் போவதும் தொடர்ந்து கொண்டே வருகிறது.

கடந்த ஜுன் 3-ம் தேதி மறைந்த கருணாநிதியின் பிறந்தநாளை கொண்டாடுவது குறித்த தீர்மானத்தோடு, திமுக உதயநிதியை அமைச்சராக்க வேண்டும் என்றும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது..

