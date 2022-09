”நீச்சல் கற்றுத்தந்த தலித் நண்பன்” ஆசிரியர் தின வாழ்த்தால் சர்ச்சையில் சிக்கிய கவிஞர் வைரமுத்து!

Chennai

சென்னை: ஆசிரியர் தினத்தை முன்னிட்டு கவிஞரும், பாடலாசிரியருமான வைரமுத்து வெளியிட்டுள்ள ட்விட்டர் பதிவு சர்ச்சையை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

மாதா, பிதா வரிசையில் மூன்றாவது இடம்பெற்றுள்ள நபர்கள் குரு. நமக்கு இந்த உலகை கற்பிக்கும் ஆசான். குருகுலக் கல்வி முறையில் இருந்து வகுப்பறை கல்விக் கூடங்கள் என மாற்றம் ஏற்பட்ட போதிலும், மாற்றம் காணாதவை ஆசிரியர்கள் மட்டுமே.

நமக்கு ஒழுக்கம், தன்னம்பிக்கை, பொது அறிவு என பல்வேறு விஷயங்களைக் கற்பித்து, உண்மையான வழிகாட்டியாக ஆசிரியர்கள் திகழ்கின்றனர். அப்படிப்பட்டவர்களை நாம் கொண்டாட வேண்டியது அவசியமான ஒன்று.

Poet and lyricist Vairamuthu's tweet on Teachers' Day has caused controversy. Various people are raising questions about the 'Dalit' sentence in that tweet. They are also questioning why the friend should be referred to as Dalit.