தமிழகத்தில் அதிர்ச்சி அளிக்கும் சிசேரியன் விகிதம்.. அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் சொன்ன தகவல்!

சென்னை : தற்போது சிசேரியன் சதவீதம் அதிகரித்து கொண்டே உள்ளது. இதற்கு காரணம் முழுமையான பெற்றோர்கள் தங்களுக்கு தேவையான தேதிகளில் குழந்தையை வெளியில் எடுப்பது தான் காரணம். இதை ஊக்கப் படுத்த கூடாது என மருத்துவர்கள் அறிவுறுத்தி உள்ளோம். சிசேரியன் தவிர்க்குமாறு தனியார் மருத்துவமனைக்கு கடிதம் எழுத உள்ளோம் என அமைச்சர் மா சுப்பிரமணியன் தெரிவித்தார்.

சென்னை: பன்றி காய்ச்சல் குறித்து அதிக கவனம் செலுத்துவதால் தமிழகத்திற்கு பெரும் பாதிப்பு இருக்காது என மருத்துவ மற்றும் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார்.

பருவ மழை பேரிடர் கால தாய் சேய் நல சிறப்பு பணி பாராட்டி மருத்துவர் மற்றும் செவிலியர்களுக்கு சான்றிதழ் வழங்கும் நிகழ்ச்சி சென்னை எழும்பூர் மகப்பேறு மருத்துவ மனை நடைபெற்றது. இதில் மக்கள் நல்வாழ்வு துறை அமைச்சர் சுப்பிரமணியன் மற்றும் அதன் சுகாதாரத்துறை செயலாளர் ராதாகிருஷ்ணன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்று சான்றிதழ் வழங்கினர்.

