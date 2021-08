கோடநாடு விவகாரம்: திடீரென களத்தில் குதித்த கிரைம் எழுத்தாளர் ராஜேஷ் குமார்

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: எனக்கு அரசியல் பிடிக்காது, ஆனால் அரசியலுக்கு என்னை மிகவும் பிடிக்கும் போலிருக்கிறதே என எழுத்தாளர் ராஜேஷ்குமார் தனது ட்விட்டர் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக சட்டசபை வளாகத்தில் காங்கிரஸ் எம்எல்ஏ செல்வப்பெருந்தகை நேற்றைய தினம் பேட்டி அளித்தார். அவர் கூறுகையில், கொடநாடு கொலை கொள்ளை விவகாரம் தொடர்பாக சிறப்பு கவன ஈர்ப்பு தீர்மானத்தை சட்டசபையில் கொண்டு வருவதற்கான மனுவை அளித்துள்ளேன்.

7 மாவட்டங்களில் இடி மின்னலுடன் கொட்டப்போகும் கனமழை - உங்க மாவட்டம் இருக்கா செக் பண்ணுங்க

இந்த நிலையில் முன்னாள் அமைச்சர் ஜெயக்குமாரும், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ. இன்பதுரையும் அளித்த பேட்டியில் வழக்கு விசாரணையில் இருக்கும்போது கொடநாடு விவகாரம் குறித்து சட்டசபையில் எப்படி விவாதிக்க முடியும் என்று கேள்வி எழுப்பி உள்ளனர்.

English summary

Novelist Rajeshkumar says that he doesnot like politics, but the politics likes him it seems.