ஆளுநர் அலுவலகத்தில் பரபர மீட்டிங்! ஆர்.என்.ரவியை சந்தித்த ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனத்தினர்! பின்னணி?

சென்னை : ஆன்லைன் ரம்மி தடைச் சட்டம் தொடர்பாக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவிக்கு எதிராக தமிழகத்தில் ஆளும் கட்சி தொடங்கி எதிர்க்கட்சிகள் வரை கடும் கண்டனத்தை பதிவு செய்து வரும் நிலையில் ஆன்லைன் கேமிங் நிறுவனத்தின் பிரதிநிதிகள் ஆளுநரை சந்தித்ததாக தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது.

கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் 2020ஆம் ஆண்டு நவம்பர் மாதத்தில் அவசர சட்டம் பிறப்பிக்கப்பட்டது; 2021 பிப்ரவரியில் பேரவையில் சட்டம் இயற்றப்பட்டது.

அச்சட்டத்தை எதிர்த்து ஆன்லைன் சூதாட்ட நிறுவனங்கள் தொடர்ந்த வழக்கை விசாரித்த உயர்நீதிமன்றம், அச்சட்டம் செல்லாது என்று கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 3ஆம் தேதி தீர்ப்பளித்தது.

English summary

It has been reported that the representatives of the online gaming company have met with the governor in Tamil Nadu, from the ruling party to the opposition parties, who are protesting against the governor RN Ravi regarding the ban on online rummy.