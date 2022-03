சசிகலாவை நேரில் சந்திப்பாரா ஓபிஎஸ்?.. தேனியில் இரவில் நடந்த திடீர் திருப்பம்.. இபிஎஸ் என்ன செய்வார்?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: தேனி மாவட்டத்தில் சசிகலா, தினகரனுக்கான ஆதரவு குரல் எழுந்துள்ள நிலையில் எடப்பாடி பழனிச்சாமி என்ன செய்வார் என்ற கேள்வி எழுந்துள்ளது.

அதிமுகவில் சசிகலா, தினகரன் இணைப்பு குறித்த விவகாரம் தற்போது சூடு பிடிக்கத் தொடங்கியுள்ளது. ஊரக உள்ளாட்சி தேர்தல், சட்டசபைத் தேர்தல், நகர்ப்புற தேர்தல் ஆகியவற்றில் அதிமுக தோல்வியை தழுவியது.

திமுக கூட்டணியில் சிபிஐக்கு திருப்பூர் துணை மேயர், 1 நகராட்சி, 3 பேரூராட்சி தலைவர்கள் பதவி ஒதுக்கீடு

இரட்டை தலைமையிலான இந்த கட்சி இன்னும் தேயும் என்பதை உணர்ந்த சில நிர்வாகிகளும், நகர்ப்புறத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்டு வென்றவர்களும் திமுகவில் இணைந்து வருகிறார்கள்.

English summary

OPS will going to meet Sasikala? If so, What will Edappadi Palanisamy will do?