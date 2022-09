வெறும் 10 தானா? இது எங்க கணக்கு 50 + 2 + 30.. அதிமுகவுக்கு டபுள் குண்டை தூக்கி போட்ட ஆர். எஸ்.பாரதி

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுகவின் 50 எம்எல்ஏக்கள், இரு எம்பிக்கள், 30 மாவட்டச் செயலாளர்களுடன் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி வருவதாக அதிமுகவுக்கு திமுக அமைப்பு செயலாளர் ஆர்.எஸ்.பாரதி மிகப் பெரிய அணுகுண்டை தூக்கி போட்டுள்ளார்.

அதிமுகவில் யாருக்கு அதிகாரம், அதிமுக யாருக்கு என்ற போட்டா போட்டி நடந்து வரும் நிலையில் எடப்பாடி பழனிசாமியும் ஓ பன்னீர் செல்வமும் போட்டி போட்டுக் கொண்டு ஆதரவாளர்களுக்கு தூண்டில் போட்டு வருகிறார்கள்.

இதில் சிக்குவோர் சிக்குகிறார்கள், மற்றவர்கள் பாஜக, திமுக உள்ளிட்ட கட்சிகளுக்கு தாவுகிறார்கள். அந்த வகையில் கொங்கு மண்டலத்தில் இருந்து அமைச்சர் செந்தில் பாலாஜி முயற்சியின் பேரில் அதிமுகவிலிருந்து ஆறுகுட்டி விலகி திமுகவில் இணைந்துள்ளார்.

மோடிக்கு எதிராக 63% ஓட்டு.. அறுவடை செய்ய ஸ்டாலின்-ராகுல் திட்டம்.. எப்படி? விளக்கிய ஆர்எஸ் பாரதி

English summary

DMK R.S.Bharathi says that 50 AIADMK MLAs are in touch with DMK. If Edappadi releases the list of 10 MLAs then we will also do.