தாலியை கழற்றாதீங்க! ரொம்ப மனஉளைச்சல் ஏற்படும்! சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கருத்து.. என்ன நடந்தது?

Chennai

oi-Karthi Ramu

சென்னை: திருமண உறவில் இருக்கும் ஒரு பெண் தனது தாலியை அகற்றுவது என்பது ஓர் அதிகபட்ச வேதனை தரும் விசயம் என சென்னை உயர்நீதிமன்றம் கூறியுள்ளது. விவாகரத்து கோரிய வழக்கு ஒன்றை விசாரித்த நீதிமன்றம் இவ்வாறு குறிப்பிட்டுள்ளது. அதேபோல தாலி மட்டுமே திருமண உறவுக்கான அடிப்படை என்பதையும் தாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளவில்லை என்பதையும் நீதிமன்றம் தெளிவுபடுத்தியுள்ளது.

சுமார் 2 லட்சம் ஆண்டுகளுக்கு முன்னர் உருவான மனித இனம் பல சமூகங்களாக வாழ்ந்து வந்துள்ளது. தொடக்கத்தில் நாடோடி இனக்குழுக்களாகவும், பெண்களை தலைமையாக கொண்ட குழுக்களாகவும் வாழ்ந்து வந்துள்ளனர்.

அதன் பின்னர் சொத்துடமை சமுதாயத்தில் மனிதன் நுழைந்த காலகட்டத்தில் உறவுகள் குறித்த வரையறைகளை வகுக்க தொடங்குகிறான்.

