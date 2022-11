6 மாத சிறை.. தண்டனையை எதிர்த்து மேல்முறையீடு..சவுக்கு சங்கர் மனுவை இன்று விசாரிக்கும் உச்சநீதிமன்றம்

Chennai

oi-Nantha Kumar R

சென்னை: நீதிமன்ற அவமதிப்பு வழக்கில் சவுக்கு சங்கருக்கு 6 மாத சிறை தண்டனை விதிக்கப்பட்டுள்ளது. தற்போது அவர் சிறையில் உள்ள நிலையில் தண்டனையை எதிர்த்து உச்சநீதிமன்றத்தில் அவர் செய்த மேல்முறையீட்டு மனு இன்று விசாரணைக்கு வர உள்ளது.

தமிழ்நாட்டில் பிரபல யூடியூபராக இருப்பவர் சவுக்கு சங்கர். இவர் லஞ்ச ஒழிப்பு துறையில் பணியாற்றி வந்த நிலையில் 2008ல் டெலிபோன் உரையாடல் கசிந்தது தொடர்பான புகாரில் கைது செய்யப்பட்டார்.

அதன்பிறகு சவுக்கு சங்கர் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டார். இதையடுத்து அரசியல் சார்ந்தும், சமூக பிரச்சனைகள் குறித்து யூடியூப்பில் பேசி வந்தார். அதோடு இணையதள பக்கத்திலும் எழுதி வந்தார்.

English summary

savukku Shankar has been sentenced to 6 months imprisonment in the contempt of court case. While he is currently in jail, his appeal in the Supreme Court against the sentence is scheduled to be heard today.