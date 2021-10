மாணவர்கள் கட்டாயம் பள்ளிக்கு வர வேண்டியதில்லை... ஆன்லைன் வகுப்பும் நடத்தப்படும்

Chennai

சென்னை: ஒன்று முதல் எட்டாம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ள நிலையில் மாணவர்கள் கட்டாயம் பள்ளிக்கு வர வேண்டியதில்லை எனவும் பெற்றோர் விருப்பத்தின் அடிப்படையில் அனுப்பலாம் எனவும் பள்ளிக்கல்வித்துறை அறிவித்துள்ளது. ஆன்-லைன் வழி கல்வியும் வழங்கப்படுமெனவும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

கொரோனா தொற்று காரணமாக 2020 மார்ச் மாதம் முதல் பள்ளிகள் அனைத்தும் மூடப்பட்டன. இந்நிலையில், கொரோனா தொற்று குறைந்து வரும் நிலையில், ஏற்கனவே 9 முதல் 12ம் வகுப்பு வரையிலான மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட்டு சுழற்சி முறையில் வகுப்புகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

நவம்பர் 1ஆம் தேதி முதல் ஒன்று முதல் 8ம் வகுப்பு வரை மாணவர்களுக்கு பள்ளிகள் திறக்கப்பட உள்ளது. பள்ளிகளில் மேற்கொள்ளவேண்டிய முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்து தொடக்கக் கல்வி இயக்ககம் அறிவுறுத்தியுள்ளது.

நவம்பர் 1 முதல் அனைத்து வகுப்புகளுக்கும் பள்ளிகள் திறக்கப்படும் - அன்பில் மகேஷ் திட்டவட்டம்

English summary

The Department of School Education has announced that students will not be required to attend school as schools are to be opened for students in grades one through eight and can be sent at parental discretion. Online education will also be provided.