சிவசங்கர் பாபா மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைப்பு - சிபிசிஐடி விசாரணையில் சொன்னது என்ன?

சென்னை: பள்ளி மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்தது குறித்து சிபிசிஐடி காவல்துறையினர் சிவசங்கர் பாபாவிடம் இரண்டு நாட்கள் விசாரணை மேற்கொண்ட பின்னர் மீண்டும் புழல் சிறையில் அடைத்துள்ளனர். இரண்டு நாள் விசாரணையிலேயே போதுமான ஆதாரங்கள் கிடைத்துள்ளதாக சிபிசிஐடி தரப்பில் விளக்கம் அளிக்கப்பட்டுள்ளது.

சென்னை கேளம்பாக்கத்தில் இயங்கி வரும் சுஷில் ஹரி இன்டர்நேஷனல் பள்ளியின் நிறுவனர் சிவசங்கர் பாபா மாணவிகளுக்கு பாலியல் தொல்லை கொடுத்ததாக முன்னாள் மாணவிகள் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர்.

இதனையடுத்து சிவசங்கர் பாபா மீது போக்ஸோ சட்டத்தின் கீழ் வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டது. டேராடூனில் உள்ள தனியார் மருத்துவமனையில் நெஞ்சுவலி காரணமாக சிகிச்சை பெற்று வந்த சிவசங்கர் பாபா தலைமறைவானார்.

சிவசங்கர்பாபா வெளிநாடு தப்பிக்காமல் இருக்க விமான நிலையங்களுக்கு லுக்அவுட் நோட்டீஸ் அளிக்கப்பட்டது.

டெல்லியில் பதுங்கி இருந்த சிவசங்கர் பாபாவை டெல்லி காவல்துறையினரின் உதவியுடன் கடந்த இரண்டு வாரங்களுக்கு முன்பு கைது செய்தனர்.

The CBCID police have remanded Shivshankar Baba in custody for two days after he was interrogated for sexually harassing schoolgirls. The CPCIT explained that it had obtained sufficient evidence during the two-day investigation.