தடுப்பூசி செலுத்த மக்கள் தயார்...தமிழகத்தில் கையிருப்பு இல்லையே - அமைச்சர் மா.சுப்ரமணியன்

சென்னை: தடுப்பூசி செலுத்திக்கொள்ள தமிழ்நாடே தயாராக உள்ளது, ஆனால் தடுப்பூசிதான் கையிருப்பில் இல்லை என்று அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் தெரிவித்துள்ளார். சென்னையில் 5 ஆயிரம் டோஸ் கொரோனா தடுப்பூசிகள் மட்டுமே கையிருப்பில் உள்ளதால் 45 இடங்களில் தடுப்பூசி முகாம் நிறுத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் அமைச்சர் கூறியுள்ளார்.

சென்னை உயர்நீதிமன்ற வழக்கறிஞர்கள், நீதிமன்ற பணியாளர்களுக்கான தடுப்பூசி முகாம் தொடங்கியது. தமிழ்நாடு மற்றும் புதுச்சேரி பார் கவுன்சில் அரங்கத்தில் தடுப்பூசி முகாமை தலைமை நீதிபதி தொடங்கி வைத்தார். தலைமை நீதிபதி சஞ்சீவ் பானர்ஜி உயர்நீதிமன்ற நீதிபதிகள், அமைச்சர்கள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.

முகாம் மூலம் சுமார் 20,000 பேருக்கு கொரோனா தடுப்பூசி போடுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன.

நிகழ்ச்சியில் கலந்துகொண்ட தலைமை நீதிபதி , தமிழகத்தில் கொரோனா தடுப்பூசி செலுத்தும் நடைமுறை சிறப்பாக செயல்படுத்தப்பட்டு வருகிறது. கொரோனாவை கட்டுப்படுத்த தடுப்பூசிக்கு மாற்று ஏதுமில்லை என்று கூறினார்.

Tamil Nadu is ready to get the vaccine, but the vaccine is not in stock, said Minister Ma Subramanian. The minister also said that vaccination camps have been set up at 45 places in Chennai as only 5,000 doses of corona vaccines are in stock.