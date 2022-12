தூள்.. தமிழக மக்களே.. பொங்கல் பரிசு ரூ.1000 ரொக்கம்! விரைவில் முதல்வரிடமிருந்து வருகிறது குட்நியூஸ்?

Chennai

oi-Jeyalakshmi C

சென்னை: பொங்கல் பரிசு தொகையாக ரூ.1000 ரொக்கமாக வழங்கப்படும் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ள நிலையில் அதற்கான அறிவிப்பை முதல்வர் ஸ்டாலின் வெளியிடுவார் என்ற தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில், தைப் பொங்கல் பண்டிகையை பொது மக்கள் வெகு விமரிசையாக கொண்டாடும் நோக்கில், அரசு சார்பில், நியாய விலைக் கடைகள் மூலம், அரிசி ரேஷன் அட்டைதாரர்களுக்கு, பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு வழங்கப்படும். மேலும், அதனுடன், ரொக்கப் பணமும் வழங்கப்படும். பொங்கல் பரிசுப் பை அல்லது பொங்கல் பரிசுத் தொகுப்பு என வெவ்வேறு பெயர்களில் அழைக்கப்பட்ட இத்திட்டம், திமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டாலும் ரொக்கம் வழங்குவதை அறிமுகப்படுத்தியது அதிமுக அரசுதான்.

தமிழகத்தில் கடந்த 2021ஆம் ஆண்டு வரை குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு பொங்கல் பரிசாக ரொக்கம் மற்றும் அரிசி, சர்க்கரை, கரும்பு உள்ளிட்ட தொகுப்பு வழங்கப்பட்டது. கடந்த ஜனவரியில் பொங்கல் தொகுப்பாக 21 பொருட்கள் வழங்கப்பட்டன. அந்த பொருட்களின் தரம் குறித்து பல்வேறு விமர்சனங்கள் எழுந்தன.

பொங்கல் தொகுப்பில் மோசடி..பருப்பு,பாமாயில் நிறுவனங்களில் 2வது நாளாக வருமான வரி சோதனை

English summary

While there is an expectation that Rs.1000 cash will be given as Pongal gift with money, it has been reported that Chief Minister Stalin will announce the same.