பேரிடர் காலங்களில் ஆபத்து வந்தால்..தகவல் தெரிவிக்க வாட்ஸ்-அப் எண்.. உடனடி நடவடிக்கை - தமிழ்நாடு அரசு

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: பேரிடர் காலங்களில் ஆபத்து ஏற்படும் வேளையில் பொதுமக்கள் தகவல் தெரிவிக்க வாட்ஸ்-அப் எண்ணை தமிழ்நாடு அரசு அறிமுகப்படுத்தியுள்ளது.

இது தொடர்பாக வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அமைச்சர் கேகேஎஸ்எஸ்ஆர் ராமச்சந்திரன் வெளியிட்ட அறிக்கையில் கூறியிருப்பதாவது:-

பேரிடர்க் காலங்களில், பாதிப்புக்குள்ளாகும் மக்களுக்குப் பேரிடர் குறித்தான தகவல்களைக் குறித்த நேரத்தில் தெரியப்படுத்தும் ஒரு அமைப்பு முறையினை உருவாக்குவது மிக முக்கியமானதாகும்.

English summary

The Government of Tamil Nadu has introduced a WhatsApp number to inform the public in times of danger such as disasters