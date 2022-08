பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலில் வீரமரணமடைந்த ராணுவ வீரரின் உடல் இன்று மதுரை வந்தடைகிறது

Chennai

oi-Halley Karthik

சென்னை; ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாதிகளின் தாக்குதலில் வீர மரணமடைந்த தமிழ்நாடு வீரர் லட்சுமணின் உடல் இன்று சொந்த ஊருக்கு வந்தடைகிறது.

இந்த தாக்குதல் சம்பவத்தில் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த லட்சுமணன் உட்பட மூன்றுபேர் வீரமரணமடைந்தனர். சில வீரர்கள் காயமடைந்துள்ளனர்.

ஜம்மு காஷ்மீரில் பயங்கரவாத நடவடிக்கைகளுக்கு எதிராக தொடர்ந்து இந்திய ராணுவம் எதிர் நடவடிக்கையில் ஈடுபட்டு வரும் நிலையில் இந்த தாக்குதல் சம்பவம் நடந்துள்ளது.

English summary

(பயங்கரவாதிகள் தாக்குதலில் உயிரிழ்ந்த மதுரையை சேர்ந்த ராணுவ வீரரின் உடல் சொந்த ஊர் கொண்டுவரப்படுகிறது): The body of Tamil Nadu Soldier Lakshman, who died a heroic death in a terrorist attack in Jammu and Kashmir, is arriving at his hometown today. Three people, including Lakshmanan from Tamil Nadu, lost their lives in this attack. Some players are injured.