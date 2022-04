நீங்க நம்பாட்டியும் அதான் நெசம்.. "மின்வெட்டுக்கு காரணமே மத்திய அரசுதான்"... முரசொலி விளாசல்!

Chennai

சென்னை: வரலாறு காணாத நிலக்கரித் தட்டுப்பாட்டால் நாட்டின் மின் உற்பத்தி நான்கில் ஒரு பங்கு முடங்கியுள்ளது. அதுதான் இன்றைய மின் வெட்டுக்கு அடிப்படையான காரணம் என்று திமுக அரசின் முரசொலி தலையங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நிலக்கரித் தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்திய அரசுதான் காரணம் என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டுள்ளது.

இது குறித்து திமுக அரசின் அதிகாரப்பூர்வ நாளேடான முரசொலி தலையங்கத்தில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளதாவது:

சில இடங்களில் தவிர்க்க முடியாத வகையில் ஏற்பட்டுள்ள மின்வெட்டுக்கு உண்மையான காரணம் என்ன என்று தெரியாமல் சிலர் தேவையற்ற வதந்திகளைக் கிளப்பி வருகிறார்கள். இப்போது ஏற்பட்டுள்ள மின் நிலைமைக்கு உண்மையான காரணம் என்பது மத்திய அரசின் நிலைப்பாடு தானே தவிர, தமிழ்நாடு அரசு அல்ல.

வரலாறு காணாத நிலக்கரித் தட்டுப்பாட்டால் நாட்டின் மின் உற்பத்தி நான்கில் ஒரு பங்கு முடங்கியுள்ளது. அதுதான் இன்றைய மின் வெட்டுக்கு அடிப்படையான காரணம் ஆகும். இந்த நிலக்கரித் தட்டுப்பாட்டுக்கு மத்திய அரசுதான் காரணம் என்பதை சொல்லித் தெரிய வேண்டியது இல்லை.

