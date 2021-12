தமிழக அரசு பள்ளிகளில்.. 31-ம் தேதிக்குள் இதை செய்தாகணும்.. கல்வி அதிகாரிகளுக்கு பறந்த உத்தரவு!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: ஆசிரியர் பாலியல் தொல்லை காரணமாக கடந்த மாதம் கோவை பள்ளி மாணவி தற்கொலை செய்து கொண்ட சம்பவம் தமிழகத்தையே உலுக்கியது. இதன் பிறகு மாநிலத்தின் சில பள்ளிகளில் இருந்து பாலியல் புகார்கள் தொடர்ந்து வந்தன.

தஞ்சை அருகே கட்டுப்பாட்டை இழந்த லாரி.. விபத்தில் சாலையின் நடுவில் அமர்ந்திருந்த 3 பேர் பலி

பள்ளி மாணவிகளுக்கு நடக்கும் பாலியல் கொடூரத்துக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்க வேண்டும் என்று தமிழக அரசுக்கு கோரிக்கைகள் எழுந்தன. இதனை தொடர்ந்து பள்ளிகளில் மாணவிகளின் பாதுகாப்புக்காக அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை எடுத்து வருகிறது.

English summary

The school education department has ordered to set up sex complaint boxes in 37 thousand 391 government schools in Tamil Nadu by the 31st. The Government of Tamil Nadu is taking various measures for the safety of students in schools