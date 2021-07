''மருத்துவமனைகளில் இந்த வசதிகள் இருந்தால்தான் பெர்மிட் கொடுக்கப்படும்''.. மா.சு. திட்டவட்டம்!

Chennai

oi-Rayar A

சென்னை: சென்னை ஆழ்வார்பேட்டையில் உள்ள காவேரி மருத்துவமனையில் உயிர் காக்க பயன்படும் ஆக்சிஜன் உற்பத்தி செய்யும் இயந்திரங்களை நிறுவியுள்ளது.இந்த ஆக்ஸிஜன் செறிவூட்டிகளை தமிழ்நாடு சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் மா.சுப்பிரமணியன் திறந்து வைத்தார்

அப்போது காவேரி மருத்துவமனையின் செயலாக்க இயக்குனர் டாக்டர் அரவிந்தன் செல்வராஜ், மற்றும் மருத்துவ இயக்குனர் ஐயப்பன் பொன்னுசாமி ஆகியோர் உடன் இருந்தனர்

English summary

Tamilnadu Health Minister Ma Subramaniam said the admission certificate would be issued only to the hospital which has a generator and oxygen concentrators