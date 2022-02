'சர்வாதிகாரம் தமிழகத்தில் நடக்காது..முதல்வர் ஸ்டாலின் விட மாட்டார்'.. பாஜகவை கடுமையாக சாடிய அமைச்சர்

Chennai

சென்னை: சமூக நீதி மற்றும் தமிழகத்தின் உரிமைகளை முதல்வர் மு.க.ஸ்டாலின் பாதுகாத்து வருவதாக தமிழக சுற்றுச்சூழல் துறை அமைச்சர் மெய்யநாதன் தெரிவித்தார். தொடர்ந்து மத்திய அரசை எதிர்த்து வருவதாக அவர் கூறினார்.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் திருக்காட்டுப்பள்ளி அருகே உள்ள பள்ளியில் பிளஸ் 2 படித்து வந்த அரியலூர் மாணவி திடீரென விஷம் குடித்து தற்கொலை செய்துகொண்டார்.

ஆளுநர் செய்தது தவறு.. இது தமிழ்நாடு மக்களுக்கு எதிரான முடிவு.. இயக்குனர் பா.ரஞ்சித் கடும் விமர்சனம்!

Tamil Nadu Environment Minister meyyanathan said that Chief Minister MK Stalin was protecting social justice and the rights of Tamil Nadu. He said he was constantly opposed to the federal government