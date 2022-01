செங்கல்பட்டில் அடுத்தடுத்து 2 பேர் வெட்டி படுகொலை..நாட்டு வெடிகுண்டு வீச்சு.. பீதியில் உறைந்த மக்கள்

Chennai

oi-Rayar A

செங்கல்பட்டு: செங்கல்பட்டு கே.தெரு பகுதியை சேர்ந்தவர் கார்த்திக் என்ற அப்பு கார்த்திக். இவர்

செங்கல்பட்டு பழைய பேருந்து நிலையம் அருகே நகர காவல்நிலையம் எதிரே உள்ள டீக்கடைக்கு வந்துள்ளார்.

சென்னையில் கொரோனா 2-வது அலையை விட.. 3-வது அலை மிக அதிவேகம்.. டேட்டாவுடன் விளக்கும் விஜயானந்த்

அப்போது அங்கு ஒரே இருசக்கர வாகனத்தில் மூன்று பேர் கொண்ட கும்பல் வந்திறங்கியது. அப்போது அந்த கும்பலை சேர்ந்தவர்கள் கார்த்திகை கத்தியால் சரமாரியாக வெட்டியுள்ளனர். மேலும்,. கார்த்திக் மீது நாட்டு வெடிகுண்டு வீசியுள்ளனர்

English summary

Two people were killed in a row in Chengalpattu. Both these places where the murder took place are very nomadic. The mysterious mob has come boldly and staged these killings