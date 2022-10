இதுல எப்படிங்க? ஒரே அறையில் இரண்டு வெஸ்டர்ன் டாய்லட்கள்! காஞ்சிபுரம் சிப்காட்டில் முளைத்த சிக்கல்!

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் புதிதாக திறக்கப்பட்ட சிப்காட் திட்ட அலுவலகத்தில் ஒரே கழிப்பறையில் இரண்டு வெஸ்டன் டாய்லெட் ஃபேஷன்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ள சம்பவம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்தி உள்ளது.

தமிழகத்தில் திமுக ஆட்சி பொறுப்பேற்றப்பின் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் பல்வேறு வளர்ச்சி திட்ட பணிகளை உரிய முறையில் கொள்ளாமல் பல்வேறு சர்ச்சைகளுக்குள்ளாகி பேசு பொருளாக மாறி வருகிறது. ஆனால் இவை அதிமுக ஆட்சியில் தொடங்கப்பட்டவை என திமுகவினர் கூறகின்றனர்.

உதாரணமாக வேலூரில் கை பம்பை அகற்றாமல் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தது, கார்,இரு சக்கர வாகனங்களை அகற்றாமல் சிமெண்ட் சாலை அமைத்தது, முறையற்ற வகையில் குடிநீர் குழாய்கள் அமைத்தது போன்ற பல்வேறு சர்ச்சைகள் சமூக வலைத்தளங்களில் பேசு பொருளாக மாறியது.

English summary

The incident of two Western toilet being installed in the same room at the newly opened sipcot project office in Kanchipuram district has created controversy.