உபத்திரவம் கொடுத்த உபேர்! ஆட்டோவுக்குள்ளே அத்துமீறிய ஓட்டுனர்! பெண் பத்திரிகையாளருக்கு நடந்த கொடுமை!

சென்னை : சென்னை அருகே தனது தோழியுடன் சென்ற போது மாணவப் பத்திரிகையாளர் பெண் ஒருவருக்கு ஆட்டோ ஓட்டுனர் பாலியல் தொந்தரவு அளித்ததாக சமூக வலைதளம் மூலம் சம்பந்தப்பட்ட பெண் புகார் அளித்த நிலையில், செம்மஞ்சேரி காவல்துறையினர் வழக்குப்பதிவு செய்துள்ளனர்.

சென்னை தரமணியில் உள்ள ஏசியன் காலேஜ் ஆஃப் ஜர்னலிசம் என்ற கல்லூரியில் மாணவ பத்திரிகையாளராக படித்து வரும் பெண் சமூக வலைதளத்தில் புகார் ஒன்றை அளித்துள்ளார்.

அதில் சோழிங்கநல்லூரில் தனியார் ஹோட்டலில் தங்கி இருக்கும் அவர், தோழி ஒருவருடன் ஈசிஆரிலிருந்து நேற்று இரவு தான் தங்கியிருந்த ஓட்டலுக்கு உபர் ஆட்டோ மூலம் வந்ததாக தெரிவித்துள்ளார்.

A case has been registered by the Semmancheri police after the woman complained through a social networking site that an auto driver had sexually harassed a female student journalist while she was with her friend near Chennai.