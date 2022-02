"கோட்ஸே ஆதரவு" பாஜக வேட்பாளர் உமா ஆனந்தன்.. வெறும் 8 ஓட்டு வாங்கி டெபாசிட் இழந்து படுதோல்வி

Chennai

சென்னை: கோட்ஸே ஆதரவாளர் என்று அடையாளப்படுத்தி பாஜக சார்பாக சென்னை மாநகராட்சியில் போட்டியிட்ட உமா ஆனந்தன் வெறும் 8 ஓட்டுகள் மட்டுமே பெற்று மிகப்பெரிய தோல்வியைத் தழுவியுள்ளார்.

சென்னை மாநகராட்சி தேர்தலில் பாஜக தனித்து களமிறங்கியது. சென்னை மாநகராட்சியின் கோடம்பாக்கம் மண்டலத்தின் 134-வது வார்டில் பாஜக சார்பாக போட்டியிட்டவர் உமா ஆனந்தன்.

இவர் ஏற்கெனவே பல மேடைகளில் சர்ச்சைக்குரிய விஷயங்களை பேசி இருக்கிறார். தீவிர இந்துத்துவா கொள்கை கொண்ட இவர் சாதி ரீதியாக பல மேடைகளில் பேசி இருக்கிறார்.

English summary

Uma Anandan, who identified herself as a Godse supporter and contested for the BJP in the Chennai constituency, lost by just 8 votes.