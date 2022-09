PFI அமைப்பு இளைஞர்களை ஸ்லீப்பர் செல்களாக பயன்படுத்துகிறது! மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் புகார்

Chennai

oi-Rajkumar R

சென்னை : PFI அமைப்பு இளைஞர்களை sleeper cells ஆக பயன்படுத்துகிறது , எனவே உள்துறை அமைச்சர் அமித்சா ஆணைப்படி அந்த இயக்கத்தின் மீது நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டது என மத்திய இணை அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் கூறியுள்ளார்.

சென்னை பாண்டி பஜாரில் அமைந்துள்ள ரேசன் கடைக்கு ((தியாகராயநகர் -3 )) சென்ற மத்திய அமைச்சர் அஸ்வினி குமார் அங்கு அரிசி , கோதுமை , பருப்புகள் , உப்பு , தூள் போன்றவற்றின் அளவு மற்றும் விலைகள் குறித்து கேட்டறிந்தார்.

மத்திய அரசின் கரீப் கல்யாண் அன்ன யோஜனா திட்டத்தின் கீழ் முறையாக உணவு தானியப் பொருட்கள் வழங்கப்படுகின்றனவா என்றும் அமைச்சர் கேட்டறிந்தார்.

Union Minister of State Ashwini Kumar has said that the PFI is using youth as sleeper cells, so action has been taken against that movement as per Home Minister Amit shah order.