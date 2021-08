இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதம் ரூ 1000 நிதியுதவி.. தமிழக பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா?.. எதிர்பார்ப்புகள் என்ன?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: இல்லத்தரசிகளுக்கு மாதந்தோறும் ரூ 1000 நிதியுதவி, நகைக் கடன், கல்விக் கடன் ரத்து உள்ளிட்ட சிறப்பம்சங்கள் இன்றைய தமிழக பட்ஜெட்டில் இடம்பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

தமிழக சட்டசபை தேர்தலுக்கு முன்பாக திமுக பல்வேறு வாக்குறுதிகளை அளித்தது. அதில் ஆட்சிக்கு வந்தவுடன் முதல் கையெழுத்தாக கொரோனா நிவாரணம் ரூ 4000, பெண்களுக்கு நகர பேருந்துகளில் இலவச பயணம், ஆவின் பால் விலைக் குறைப்பு உள்ளிட்ட திட்டங்களை செயல்படுத்தியது.

பெட்ரோல் டீசல் விலை குறைப்பு, இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ 1000, சமையல் எரிவாயு சிலிண்டர்களுக்கு ரூ 100 மானியம் உள்ளிட்ட ஏராளமான திட்டங்கள் தேர்தல் வாக்குறுதிகளாக திமுகவால் அளிக்கப்பட்டன. அவை இதுவரை நிறைவேற்றப்படவில்லை என அதிமுக குற்றம்சாட்டுகிறது. இதை கண்டித்து அதிமுக கடந்த சில நாட்களுக்கு முன்பு ஆர்ப்பாட்டமும் நடத்தியது.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்து 100 நாட்களில் பல அறிவிப்புகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன. இந்த நிலையில் அதிமுக ஆட்சியின் போது தமிழக நிதி நிலை குறித்து நிதியமைச்சர் பிடிஆர் பழனிவேல் தியாகராஜன் வெள்ளை அறிக்கையை வெளியிட்டார்.

அதில் தமிழகத்திற்கு 5.78 லட்சம் கோடி கடன் உள்ளது. ஒவ்வொரு குடும்பத்தின் மீதும் 2.63 லட்சம் கடன் உள்ளது. தமிழகத்தின் நிதி நிலை இவ்வாறு இருக்கும் நிலையில் இன்றைய தினம் தமிழக பட்ஜெட் தாக்கல் செய்யப்படுகிறது. இதில் என்னென்ன சிறப்பம்சங்கள் இருக்கும் என்ற தகவல்களை பார்க்கலாம்.

திமுக ஆட்சிக்கு வந்த நாள் முதல் மக்களிடத்தில் நற்பெயரை பெற்று வருகிறது. அது போல் இந்த பட்ஜெட்டிலும் மக்களுக்கு எந்தவித சுமையையும் ஏற்படுத்தாமல் இருக்கும் வகையில் பட்ஜெட்டை முதல்வர் ஸ்டாலின் தயாரிக்க அறிவுறுத்தியிருப்பார் என தெரிகிறது. கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெறப்பட்ட நகைக் கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டிருந்தது. ஆனால் அது நடைமுறைப்படுத்தப்படவில்லை.

உலகம் முழுவதும் கொரோனாவால் 20.61 கோடி பேர் பாதிப்பு - அமெரிக்காவில் லட்சத்தை தாண்டிய தினசரி கேஸ்கள்

இந்த நிலையில் 5 சவரன் நகைகள் வரை கூட்டுறவு கடன்கள் தள்ளுபடி செய்யப்படும் என்பது திமுக அரசின் வாக்குறுதியாகும். இந்த வாக்குறுதி இந்த பட்ஜெட்டில் இடம்பெற வாய்ப்பிருக்கும் என தெரிகிறது. அது போல் மாணவர்களின் கல்விக் கடன் ரத்து, இல்லத்தரசிகளுக்கு ரூ 1000 மாதந்தோறும் நிதியுதவி, சமையல் எரிவாயுக்களுக்கான ரூ 100 மானியம், பத்திரிகையாளர்களுக்கான ஓய்வூதியம்- குடும்ப ஓய்வூதியம் உள்ளிட்டவை அறிவிக்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அது போல் போக்குவரத்து ஊழியர்களின் நீண்ட கால கோரிக்கையான பழைய ஓய்வூதிய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்துவது குறித்தும் நாளைய பட்ஜெட்டில் அறிவிப்புகள் இடம்பெறும். கடந்த அதிமுக ஆட்சியில் இந்த கோரிக்கையை வலியுறுத்தி போக்குவரத்து ஊழியர்கள் பேருந்துகளை இயக்கவில்லை. அரசு ஊழியர்களுக்கு மாற்றாக பயிற்சி ஓட்டுநர்களை வைத்து பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டன. அப்போது அதிமுக அரசின் செயலுக்கு ஸ்டாலின் கண்டனம் தெரிவித்திருந்தார். எனவே இந்த முறை அந்த வாக்குறுதியை அவர் நிறைவேற்றுவார் என தெரிகிறது.

தமிழக பட்ஜெட்டில் பொருளாதார ஆலோசனை குழுவினரின் தலையீடு இருக்கும் என்பதால் இந்த பட்ஜெட் முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக கருதப்படுகிறது. ரகுராம் ராஜன், எஸ்தர் டஃப்லோ, ஜான் த்ரே, அரவிந்த் சுப்பிரமணியன், எஸ் நாராயணன் ஆகியோர் அடங்கிய குழுவை தமிழக அரசு அமைத்துள்ளது.

இவர்களில் ரகுராம் ராஜனும் அரவிந்த் சுப்பிரமணியனும் மத்திய அரசின் பொருளாதார கொள்கைகளை பகிரங்கமாக எதிர்த்தவர்கள். அது போல் எஸ்தர் நோபல் பரிசு பெற்றவர். இவர் அபிஜித் பானர்ஜியின் மனைவி ஆவார். ஜான் த்ரே வறுமை ஒழிப்பை முன்னெடுப்பவர். ஏழைகளோடு ஏழையாக பழகுபவர். நாராயணன் பிரதமர் வாஜ்பாயின் பொருளாதார ஆலோசகராக பணியாற்றியவர். இவர் தமிழகத்தின் சூழலை நன்கு அறிந்தவர். எனவே இந்த பட்ஜெட்டில் இவர்களின் பங்கு நிச்சயம் இருக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. அது போல் சாமானிய மக்கள் மீது கட்டணங்களை உயர்த்தி விமர்சனங்களை முதல்வர் ஸ்டாலின் எதிர்கொள்ளும் நிலை ஏற்படாது என தெரிகிறது.

English summary

What are the expectations in Tamilnadu budget 2021- 2022? Here are the some that can be tabled today.