"டார்ச்சர்".. போயஸ் வீட்டை விக்கணும்.. நடுஇரவில் தீபாவை கொடுமைப்படுத்தினரா மாதவன்? நடந்தது என்ன?

சென்னை: ஜெயலலிதாவின் அண்ணன் மகள் தீபா மீண்டும் செய்திகளில் இடம்பெற தொடங்கி உள்ளார். அதிமுகவை கைப்பற்றுவேன், தனி கட்சி நடத்துவேன் என்றெல்லாம் கூறி லைம் லைட்டில் இருந்த தீபா தற்போது அவரின் குடும்ப பிரச்சனை காரணமாக மீண்டும் செய்திகளில் இடம் பிடிக்க தொடங்கி உள்ளார்.

ஜெ தீபா வைத்த வாட்ஸ் ஆப் ஸ்டேட்டஸ்தான் இந்த சர்ச்சைகள் அனைத்திற்கும் காரணம். "என்னை விட்டு பிரிய வேண்டும் என்று மாதவன் சொல்கிறார். 6 மாதங்களாக அவர் என்னிடம் தொடர்ந்து பிரச்சனை செய்து கொண்டு இருக்கிறார்

ஈவு இரக்கம் இல்லாமல் நடந்து கொள்கிறார். என்னிடம் அவர் நள்ளிரவில் கூட எழுப்பி சண்டையிடுகிறார்" என்று பல வாட்ஸ் ஆப் ஸ்டேட்டஸ்களை தீபா வைத்து இருந்தார்.

இதன்பின்பே இவர்கள் இருவருக்கும் இடையிலான மோதல் குறித்த செய்திகள் ஊடகங்களில் கவனம் பெற்றன.

English summary

What is happening between J Deepa and Madhavan? Why they are in the news suddenly?