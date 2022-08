திமுக அரசுக்கு எதிராக ஸ்டெப்.. பல்கலைக்கழக துணைவேந்தர்களை அரசே நியமிப்பதை ஏன் எதிர்க்கிறார் ஆளுநர்?

Chennai

சென்னை : பல்கலைக்கழகத் துணைவேந்தர்களை அரசே நியமனம் செய்வது அரசியல் தலையீட்டுக்கு வழிவகுக்கும் என்றும், துணைவேந்தர்களை அரசே நியமிப்பது பல்கலைக்கழக மானியக்குழு சட்டத்திற்கு புறம்பானது என்றும் தமிழக ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி தெரிவித்துள்ளார்.

தமிழக அரசின் துணைவேந்தர் நியமன மசோதா தொடர்பாக விளக்கம் அளிக்கக் கோரி தமிழக அரசின் தலைமைச் செயலருக்கு ஆளுநர் ஆர்.என்.ரவி கடிதம் எழுதியுள்ளார்.

பல்கலைக்கழக தர நிர்ணயம் மத்திய பட்டியலில் இருப்பதால் தமிழக அரசின் இந்த மசோதா குறித்து விளக்கம் கேட்டுள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

தமிழக பல்கலைக்கழகங்களில் துணைவேந்தரை அரசே நியமிக்கும் சட்ட மசோதா ஆளுநருக்கு அனுப்பப்பட்டு நிலுவையில் இருந்த நிலையில், அந்த மசோதாவிற்கு விளக்கம் கேட்டு ஆளுநர் தமிழக அரசுக்கு கடிதம் எழுதியுள்ளது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

English summary

TN Governor RN Ravi has written a letter to TN Chief Secretary seeking an explanation regarding Vice Chancellors Appoinment bill. Governor RN Ravi has also said that appointing vice-chancellors by the government will lead to political interference.