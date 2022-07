அதிமுக பொதுக் குழுவில் பொருளாளர் பதவியிலிருந்து ஓபிஎஸ் நீக்கம்? யாருக்கு அந்த பதவி?

Chennai

oi-Vishnupriya R

சென்னை: அதிமுக பொருளாளர் பதவியிலிருந்து ஓ பன்னீர் செல்வத்தை நீக்க எடப்பாடி பழனிச்சாமி தரப்பு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன.

அதிமுக பொதுக் குழு கூட்டம் இன்று நடைபெறுவதற்கான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளது. இந்த கூட்டம் இன்று 9.15 மணிக்கு கூடுகிறது. இதற்காக சிறப்பு ஏற்பாடுகள் பிரம்மாண்டமாக செய்யப்பட்டுள்ளன.

வழிநெடுகிலும் எம்ஜிஆர், ஜெயலலிதா , எடப்பாடி பழனிச்சாமியின் படங்கள் வைக்கப்பட்டுள்ளன. இந்த பொதுக் குழுவில் அதிமுகவின் தற்காலிக பொதுச் செயலாளராக எடப்பாடி பழனிச்சாமி தேர்வு செய்யப்படுகிறார்.

அதிமுக பொதுக் குழு நடக்குமா? இன்று காலை 9 மணிக்கு வெளியாகிறது தீர்ப்பு!

English summary

Will OPS be removed from AIADMK Treasurer post? Then who will be the new Treasurer?