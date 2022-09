எல்லோரும் ஒருபக்கம்.. திடீரென ஐஏஎஸ் அதிகாரி மீது ஃபோகஸை திருப்பிய வேலுமணி.. ‘காரணகர்த்தா’ என்னாச்சு?

Coimbatore

oi-Vignesh Selvaraj

கோவை : தமிழக அரசின் முதன்மைச் செயலர் உதயச்சந்திரன் திமுகவினரை விட மோசமாக செயல்பட்டு வருகிறார். பழிவாங்கி வருகிறார் என கடுமையாகத் தாக்கியுள்ளார் அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் எஸ்.பி.வேலுமணி.

அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர்கள் மீது எப்படி வழக்குப் பதிவு செய்யலாம் என தினமும் ஒரு ஆலோசனை கூட்டமே நடத்துகிறார்கள் என முன்னாள் அமைச்சர் வேலுமணி குற்றம்சாட்டியுள்ளார்.

கோடநாடு வழக்கு விசாரணையும் கூட உதயசந்திரன் தூண்டுதலில் தான் நடக்கிறது என எஸ்.பி.வேலுமணி விமர்சித்துள்ளார்.

திமுக அரசைக் கண்டித்து நடந்த ஆர்ப்பாட்டத்தில், அரசின் முதன்மைச் செயலாளரான ஐ.ஏ.எஸ் அதிகாரியை கடுமையாக விமர்சித்து வேலுமணி பேசியிருப்பது பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

எஸ்பி வேலுமணி வழக்கு:லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை அப்பீல் உச்சநீதிமன்றத்தில் டிஸ்மிஸ்-ஹைகோர்ட் மீது அதிருப்தி!

