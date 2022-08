வெள்ளலூர் ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் இடம் மாறாது.. கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் உறுதி

Coimbatore

கோவை: வெள்ளலூரில் ரூ.178 கோடி மதிப்பில் ஒருங்கிணந்த பேருந்து நிலையம் கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகிறது. ஒருங்கிணைந்த பேருந்து நிலையம் இடமாற்றம் போன்று எந்த முடிவும் இதுவரை மேற்கொள்ளப்படவில்லை என்று கோவை மாநகராட்சி ஆணையர் பிரதாப் கூறியுள்ளார்.

கோவை மாநகரில் காந்திபுரத்தில் டவுன் பேருந்து நிலையம், மத்திய பேருந்து நிலையம், திருவள்ளுவர் பேருந்து நிலையம், ஆம்னி பேருந்து நிலையம், சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையம் என முக்கியமான பேருந்து நிலையங்கள் உள்ளன.

கோவை மத்திய பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து திருப்பூர், ஈரோடு, நாமக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களுக்கு பஸ்கள் செல்கின்றன. சிங்காநல்லூர் பேருந்து நிலையத்தில் இருந்து தூத்துக்குடி, மதுரை, சிவகாசி போன்ற தென் மாவட்டங்களுக்கு செல்லக்கூடிய பஸ்கள் வந்து செல்கின்றன.

An integrated bus stand is under construction at Vellalur at a cost of Rs.178 crore. Coimbatore Corporation Commissioner Prathap said that no decision has been taken so far like shifting the integrated bus stand.