இலங்கையில் அதிபர் தேர்தலில் மும்முனை போட்டி..நாடாளுமன்றத்தில் வாக்கெடுப்பு தொடங்கியது

Colombo

oi-Jeyalakshmi C

கொழும்பு: கடும் பொருளாதார நெருக்கடியில் சிக்கியுள்ள இலங்கையின் புதிய அதிபரைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்கானத் தோ்தல் நாடாளுமன்றத்தில் தொடங்கியுள்ளது. அதிபர் தேர்தலில் மும்முனை போட்டி நிலவுகிறது. எம்.பிக்களின் ஆதரவைப் பெற்று வெல்லப்போவது யார் என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.

பொருளாதார நெருக்கடியை சந்தித்து வரும் இலங்கையில் மக்கள் புரட்சியை அடுத்து, அதிபராக இருந்த கோத்தபய ராஜபக்சே, நாட்டை விட்டு வெளியேறி சிங்கப்பூரில் தஞ்சம் அடைந்துள்ளார். அவர் அங்கிருந்து தனது பதவியை ராஜினாமா செய்தார்.

இன்று இலங்கை ஜனாதிபதி தேர்வு-ராஜபக்சேக்களின் கூட்டாளி டலஸ் அழகப்பெருமவுக்கு ஈழத்தமிழ் கட்சிகள் ஆதரவு

இதனை தொடர்ந்து இடைக்கால அதிபராக ரணில் விக்ரமசிங்க பொறுப்பேற்றார். இந்நிலையில் அடுத்த அதிபரைத் தோ்ந்தெடுப்பதற்கானத் தோ்தல், இன்று நடைபெறவுள்ளது.இதற்கான வேட்பு மனுத்தாக்கல் செவ்வாய் கிழமை நடைபெற்றது.

English summary

Sri Lankan presidential election 2022: (இலங்கையில் இன்று ஜனாதிபதி தேர்தல்) The election to elect the new president of Sri Lanka, which is caught in a severe economic crisis, will be held today. The nomination for this was held on Tuesday. There is a three-way contest in the presidential election. Expectations have arisen as to who will win with the support of MPs.